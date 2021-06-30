Горняк22: В Международный день астероида — главные загадки Тунгусского метеорита

Астероид. Метеорит. Космос Фото: pixabay.com

Международный день астероида отмечают в годовщину падения Тунгусского метеорита — 30 июня. Праздник нужен для того, чтобы люди больше узнавали об этой космической опасности

20 июня 1908 года в сибирской тайге произошла масштабная астероидная катастрофа, которую называют Тунгусским феноменом, или Тунгусским метеоритом.

Светящийся объект вошел в атмосферу и взорвался над тайгой. Взрывная волна по мощности была схожа с силой водородной бомбы. На территории примерно в 2 тыс. кв. километров повалило деревья, погибли животные, пострадали люди, рассказывает издание «Дилетант».

Несколько дней после падения Тунгусского феномена в тайге даже ночью было светло, как днем. А в небе от Атлантического океана до Центральной Сибири можно было наблюдать светящиеся облака, пишет «360».

Это событие произошло больше века назад, но однозначного ответа на главный вопрос, что это было, так никто и не дал.

До сих пор ученые гадают о природе Тунгусского феномена. Существуют десятки гипотез – про инопланетян, комету, астероид и даже вышедший из-под контроля эксперимент.

В 2020 году российские ученые выдвинули новую версию. Они предполагают, что Тунгусский астероид был железным. Он пролетел через атмосферу Земли примерно за одну секунду и разогрелся при этом до 10 тысяч градусов, пишет ТАСС. Примеры подобных космических тел известны науке.

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