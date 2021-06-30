Горняк22: Житель Барнаула ограбил три микрофинансовые компании

Прокуратурой Барнаула направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя. Он совершил три разбойных нападения на микрофинансовые компании.

В каждом случае мужчина угрожал ножом.

В первой микрофинансовой организации он похитил 24100 рублей, во второй – 5 тысяч рублей. А вот после посещения третье компании он остался ни с чем. Здесь для открытия сейфа требовалось дополнительное время, а у грабителя была каждая минута на счету, так как могла подъехать полиция, поэтому он ушел с пустыми руками.

Следствие квалифицировала действие обвиняемого по трем составам, пишет прокуратура Алтайского края. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Барнаул

Алтайская правда