Горняк22: Жительница Барнаула похитила у своего работодателя свыше 1,4 млн рублей

Прокуратурой Барнаула направлено уголовное дело в отношении жительницы краевого центра. Она присвоила более одного миллиона рублей, похитив их у своего работодателя.

Два года женщина работала в магазине-закусочной. И течение всего этого времени систематически похищала деньги работодателя.

Подсудимая периодически забирала из кассы предприятия деньги, проводя на терминале фиктивные операции по безналичному расчету. Таким образом, она сумела похитить более 1 400 000 рублей.

За подобное преступление предусмотрено лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей и с ограничением свободы до двух, отмечает прокуратура Алтайского края.

Барнаул

Алтайская правда