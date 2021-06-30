Горняк22: Массовое ДТП произошло в Алтайском крае

В Шелаболихинском районе столкнулись четыре автомобиля: два «Ленд Крузера», «Жигули» и КАМАЗ.

По предварительным данным ГИБДД, около восьми часов утра на трассе «Барнаул – Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области» ВАЗ 2112 вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер Прадо», затем с КАМАЗом, а потом – с ещё одной «Тойотой Ленд Крузер».

Водитель и пассажир «Тойоты Ленд Крузер Прадо» госпитализированы с телесными повреждениями, 63-летний водитель «Жигулей» скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

ДТП | Шелаболихинский район

Алтайская правда