Горняк22: Три человека погибли в ДТП на трассе в Михайловском районе

Серьезная аварии произошла утром 29 июня в Михайловском районе на 210 км дороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла — граница Новосибирской области». В результате столкновения двух автомобилей погибли трое человек.

Как рассказали в Госавтоинспекции Алтайского края, авария случилась около 09:50. По предварительным данным, водитель 1983 г.р. на автомобиле Honda Fit ехал со стороны села Волчиха в направлении Михайловского. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Приору», за рулем которой был водитель 1987 г.р.

От полученных травм в отечественном авто погибли водитель и два пассажира — женщина 1952 и юноша 2007 годов рождения. Юноша 2005 г.р. с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение Барнаула.

В Honda Fit находился один водитель. Он получил травмы и был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.

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ДТП | Михайловский район

Алтайская правда