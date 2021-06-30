Горняк22: Дело о взятке экс-сотрудников федеральных ведомств направлено в суд Барнаула

В Барнауле направлено в суд дело в отношении теперь уже бывших должностных лиц двух федеральных ведомств. Их обвиняют в получении нескольких взяток на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.

Фигурантами стали экс-ведущий агронома Алтайской испытательной лаборатории и государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного надзора регионального Россельхознадзора. Они полностью признали вину. На имущество агронома наложен арест на сумму более 1,2 миллионов.

По данным следствия, в 2019–2021 годах мужчины частями получили через посредника крупную взятку. Ее сумма превышала 3 млн 800 тыс. рублей.

Деньги дал директор барнаульского общества с ограниченной ответственностью за выдачу заключений и фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие зерновых культур карантинным фитосанитарным требованиям. Только вот отборы проб и образцов экспортируемой продукции, исследования и экспертизы на самом деле не велись.

Также следователи доказали еще два эпизода получения взяток должностными лицами. Здесь сумма уже более скромная – всего порядка 45 тысяч рублей.

Барнаул

Алтайская правда