Горняк22: Участки Чуйского тракта перекроют из-за военных колонн 28 и 29 июня

Трасса Фото: телеканал "Толк"

В связи с прохождением военных колонн участки «Чуйского тракта» будут перекрывать два дня – автомобилистов просят отнестись к дорожной ситуации с пониманием

Вечером 28 и 29 июня временно ограничат движение для всех видов транспорта на Чуйском тракте в связи с передвижением военных колонн. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

28 июня движение будет закрыто:

с 20.00 до 21.40 – «н.п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – штатная дорога».

29 июня:

с 21.50 до 01.50 30 июня – «н.п. Косиха – а/д «подъезд к с. Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт», н.п. Украинский».

ГИБДД просит водителей и участников дорожного движения отнестись с пониманием к тому, что в указанное время движение будет затруднено

Ранее стало известно, что расширение Чуйского тракта до четырех полос будет стоить свыше 17 млрд рублей.

ТОЛК