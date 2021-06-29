Горняк22: ВОЗ допустила введение нового локдауна в России из-за коронавируса

Локдаун Фото: pixabay.com

25 июня в России выявили первого заразившегося штаммом «дельта плюс». По словам ученых, случай единственный и, скорее всего, завозной

Распространение штамма коронавируса «дельта плюс» требует срочной реакции или придется ввести новый локдаун, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что необходима вакцинация, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса, кроме того, она снижает вероятность тяжелой формы заболевания.

«Ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная. Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость. «Дельта» штамм поражает очень много клеток, заболевший человек может заразить больше людей и гораздо быстрее», – отметила Мелита Вуйнович.

В октябре 2020 года штамм коронавируса, который получил название «дельта», обнаружили в Индии. С того времени он распространился по всему миру, в том числе его зафиксировали и в России. 20 июня индийские власти сообщили о мутации штамма, которую стали называть «дельта плюс». Ученые предположили, что новый штамм сможет преодолеть защиту, создаваемую антителами.

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