Горняк22: Диетолог рассказала, как влияет на организм льняное масло

Льняное масло Фото: pixabay.com

Специалист отметила, что хранить масло следует в холодильнике, а после вскрытия нужно его употребить в течение месяца или выбросить

Первое, что нужно сделать, это выбрать правильное льняное масло. В идеальном варианте оно должно быть сыродавленное и деревянного прессования, заявила диетолог Марият Мухина, сообщает «Слово и Дело».

«Если потреблять масло с термической обработкой семян, можно навредить здоровью из-за большого количества свободных радикалов, образующихся под действием высокой температуры», – объяснила она.

По словам эксперта, при выборе масла нужно обратить внимание на его цвет. Он должен быть золотисто-коричневым. Продукт также должен иметь ореховый привкус.

«Качественное масло наполнено полезными минералами и витаминами. Половина чайной ложки льняного масла содержит суточную дозу омега-3, что не уступает рыбьему жиру», – отметила Марият Мухина.

Но при этом диетолог предупредила, что льняное масло также может нанести и серьезный вред здоровью, если продукт окислится или выйдет из срока годности. Кроме того, льняное масло нельзя нагревать. Его добавляют в салаты или пьют натощак.

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