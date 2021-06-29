Горняк22: Глава минздрава Алтайского края привился от COVID-19

Дмитрий Попов Фото: instagram.com/minzdravalt

Руководители региона один за другим публично заявляют, что прошли вакцинацию — ранее об этом сообщил губернатор Виктор Томенко

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 28 июня сообщил Instagram ведомства.

Уточняется, что Попов привился российской вакциной «Спутник V». Министру поставили первый компонент препарата.

«Самочувствие отличное!», – говорится в посте.

В конце октября Попов перешел на удаленный режим работы из-за появления симптомов ОРВИ, позже ему подтвердили диагноз коронавирусная инфекция. Спустя почти три недели глава ведомства сообщил о выздоровлении и вернулся к работе.

Ранее в этот же день стало известно, что от коронавируса привился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. При этом в целом, по данным властей, темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае выросли в девять раз.

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