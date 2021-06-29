Горняк22: В Барнауле при столкновении маршрутки и фуры пострадали две женщины

Накануне в Барнауле произошло ДТП с участием маршрутки №29. В результате аварии пострадали две пассажирки.

Происшествие случилось в 16:30 в районе перекрестка улиц Малахова и Гущина. По словам очевидцев из сообщества «Инцидент Барнаул», маршрутка ехала нормально, но затем раздался грохот и полетели стекла.

Как рассказали в барнаульском ОГИБДД, что произошло столкновение между маршруткой и фурой. 59-летний водитель на автомобиле ГАЗ городского маршрута № 29, совершил наезд на стоящий автомобиль MAN с прицепом Schmitz. В этот момент водитель фуры отсутствовал.

В результате ДТП получили телесные повреждения две пассажирки маршрутного транспорта. Одна была госпитализирована с полученными травмами, другой оказана медпомощь на месте.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда