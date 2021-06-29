Горняк22: В Барнауле столкнулись трамвай и грузовик с матрасами
В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Попова столкнулись трамвай и грузовик. В сторону Докучаево образовалась пробка.
Как пишет сообщество «Инцидент Барнаул», в бок грузовика, который вез матрасы, врезался трамвай. После столкновения у трамвая оказалось выбитым лобовое стекло.
В результате ДТП встало движение в сторону Докучаево. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»
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