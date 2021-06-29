Горняк22: На Алтае суд вынес приговор водителю, который стал виновником смертельного ДТП

Прокуратура Романовского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть человека.

Установлено, что мужчина двигался по трассе «Романово-Камень-на-Оби» на транспортном средстве Scania. Он не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, который ехал по главной дороге. В результате ДТП пассажир КамАЗа от полученных травм скончался.

Решением суда виновному назначено 3 года лишения свободы в колонии-поселении, пишет прокуратура Алтайского края. Также с него взыскан 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

ДТП | Романовский район

Алтайская правда