ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Горняк22: На Алтае суд вынес приговор водителю, который стал виновником смертельного ДТП

Горняк22
17 часов Ago

Прокуратура Романовского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным  в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть человека.

Установлено, что мужчина двигался по трассе «Романово-Камень-на-Оби» на транспортном средстве Scania. Он не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, который ехал по главной дороге. В результате ДТП пассажир КамАЗа от полученных травм скончался.

Решением суда виновному назначено 3 года лишения свободы в колонии-поселении, пишет прокуратура Алтайского края. Также с него взыскан 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

ДТП | Романовский район 

Алтайская правда

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