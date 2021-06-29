Горняк22: В Алтайском крае чиновника осудили за нападение на женщину

Бывший глава Солонешенского района признан виновным в ограблении односельчанки. Недавно приговор в отношении экс-чиновника вступил в законную силу. История эта о том, как личная неприязнь к кому-то может довести представителя власти до неподобающего поведения. Последствия – потеря должности и уголовное наказание.

Ударил и отобрал телефон

Звонок от крайне взволнованной, судя по голосу, женщины поступил в пункт полиции в Солонешенском районе вечером 15 октября 2019 года. Она сообщила, что на автомобильной дороге в шести километрах от села Тележиха у нее произошел конфликт с главой района Виктором Горбачевым. Она делала видеозапись, а чиновник ударил ее в шею и отобрал сотовый телефон.

Дежурный решил отправить коллег на место происшествия, но буквально через несколько минут потерпевшая и обидчик появились в пункте полиции. Жительница села Солонешного Екатерина Н. настаивала на том, что в отношении нее совершено преступление. А Горбачев заявил, что был только словесный конфликт. Якобы никакого телефона он не забирал и руку на женщину не поднимал.

На злополучном участке

Чиновника пригласили к участковому, где он более подробно описал ситуацию. По его словам, в окрестностях села Тележиха у него в аренде был земельный участок. Но договор пришлось расторгнуть. Он убрал все, что там находилось, оставалась только древесина. Попросил знакомого – жителя Тележихи – убрать ее. Вечером тот позвонил и сообщил, что какая-то женщина запрещает ему вывозить что-либо с участка. Горбачев решил поехать посмотреть, что там происходит.

На месте увидел Екатерину Н., с которой у него сложились не очень хорошие, мягко говоря, отношения. У женщины в руках был сотовый телефон. А когда подошел к ней, увидел, что в его сторону идет незнакомец кавказской внешности. Испугался и уехал.

Но, по словам пострадавшей, все было совсем не так. В тот вечер Екатерина Н. поехала на участок вместе со своими знакомыми. Она выиграла аукцион на приобретение права аренды на эту землю. Днем к ней обратился человек, который планировал устроить пасеку, и, возможно, участок у Тележихи мог бы подойти для разведения пчел.

Иномарка главы района, управлял которой он сам, попалась навстречу. А на участке активно велись какие-то работы. Там находились трактор, автомобиль УАЗ, тюковоз, работали четверо мужчин. Они вывозили металлический гараж и дрова.

Екатерина Н. стала выяснять, на каком основании они здесь находятся. Те ответили, что вывозят имущество по просьбе Горбачева. Женщина потребовала документы на все это, чтобы выяснить, кому оно на самом деле принадлежит (если появится собственник, у нее могут возникнуть проблемы).

Когда приехал чиновник, она предъявила ему претензии. Сказала: «Получается, вы в очередной раз ввели в заблуждение суд, службу судебных приставов. Вы указали, что земельные участки свободны от всякого имущества. Провели аукцион, дали объявление в газету. Указано везде, в службе судебных приставов и суде, что участки чистые, на них ничего нет… Завтра это видео появится в Сети!»

Горбачев разозлился, потребовал, чтобы она выключила камеру и убрала телефон. Екатерина не отреагировала. Тогда он резко выхватил у нее телефон и положил себе в карман. Она машинально попыталась забрать телефон. Но мужчина с силой ребром ладони ударил ее по шее. Женщина отшатнулась, потеряла равновесие и закашляла.

Горбачев тем временем сел в машину. Екатерина подбежала, открыла дверь, потребовала: «Верните телефон, вы глава района! Вы что творите?» Но тот не обращал на нее внимания. Тогда женщина стала кричать: «Помогите!» Услышав это, один из мужчин, который все видел, тоже подбежал к иномарке, попросил вернуть телефон. Горбачев сказал, что, мол, сейчас отдаст, но, захлопнув дверь автомобиля, уехал.

И возместить ущерб

В итоге глава района стал фигурантом уголовного дела. Телефон, кстати, так и не нашли. Его искали полицейские. Екатерина Н. с друзьями звонили на отнятый мобильник, проезжая вдоль злополучного участка, где все случилось. Надеялись, что Горбачев просто выбросил его где-то. Поначалу шли гудки вызова, но никто не услышал мелодии звонка. В общем, поиски оказались безуспешными.

Что касается свидетелей, то многие видели эту «разборку». После случившегося она обращалась в поликлинику. Травма была зафиксирована.

Как сообщила «АП» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры края Евгения Титаренко, когда дело дошло до суда, Горбачев своей вины не признал. Подал судье письменные объяснения, в которых указывал, что ничего не похищал, насилия не применял. Заявил, что у него не было цели какого-либо обогащения, стремления нажиться, завладев телефоном. По его мнению, это не он, а женщина вела себя неправомерно, снимая видео с его участием.

Но, увы, инцидент с телефоном, по мнению суда, все-таки имел место. И он был квалифицирован как грабеж. К моменту вынесения приговора – в апреле 2021 года – Виктор Горбачев уже покинул свой пост. Он подал в отставку в марте.

Суд приговорил экс-чиновника к двум годам условно, а также обязал возместить ущерб потерпевшей – материальный 3000 рублей и моральный – тоже 3000 рублей.

Адвокат экс-чиновника обжаловал приговор. По его мнению, здесь фигуранта требовалось оправдать вчистую. Но суд апелляционной инстанции с ним не согласился.

Имя нового главы Солонешенского района должны объявить сегодня, 25 июня. Об этом сообщили в районной администрации.

Солонешенский район

Алтайская правда