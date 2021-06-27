Горняк22: Алтайская бегунья Полина Миллер стала чемпионкой России

Полина Миллер Фото: instagram.com/p_a_miller

400 метров она преодолела за 50,98 секунды. Ее земляк Савелий Савлуков в мужском забеге на ту же дистанцию стал вторым с результатом 46,07

Легкоатлетка из Барнаула Полина Миллер финишировала первой в забеге чемпионата России на 400 метров. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Дистанцию 21-летняя спортсменка преодолела за 50,98 секунды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВФЛА / Легкая атлетика России (@rusaf_official)

У мужчин на этой же дистанции второе место занял ее земляк Савелий Савлуков (46,07). 21-летний бегун в этом сезоне тренируется под руководством наставника чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова – Сергея Клевцова.

Сам Шубенков днем ранее также стал победителем национального первенства в беге на 110 метров с барьерами.

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