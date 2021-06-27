Горняк22: Ритуалы с новой одеждой и крапивой. Народные приметы на 27 июня 2021

Крапива. Лето Фото: Pixabay

Накануне предки чествовали Акулину Гречишницу, а 27-го июня — Елисея Гречкосея. В православном календаре это день почтения памяти пророка Елисея

Обычаи и ритуалы на 27 июня

Крестьяне продолжали сеять гречиху. Лучше всего для этого занятия подходила ясная, сухая погода, рассказывает Fearst-guide.com. А вот после посева очень ждали дождя – чтобы семена «матушки-гречки» скорее проросли.

Чтобы пошел дождь, предки проводили необычный обряд. Они просили крапиву обжечь небеса и таким образом спровоцировать ливень. В сухой день для пущего успеха крапивой стегали друг друга.

Однако дождь ждали не сразу, а только на следующие сутки. Ведь если польет на Елисея, еще семь недель от сырой погоды будет не спастись.

Еще 27 июня освящали новую одежду, купленную после Нового года и надетую не более трех раз, а также те наряды, в которых их владельцам было неуютно.

Приметы на погоду и урожай

На небе к полудню образовались темные густые облака? Вечером будет дождь.

Весь день 27 июня идет дождь? Еще на семь недель растянется плохая погода.

Ночью на небосводе блестят звезды? Будет жара.

Тучи комаров и мошек клубятся вокруг? В этом году уродится много ягод и грибов.

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