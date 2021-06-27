Горняк22: Вынесен приговор жителю алтайского села за интимные отношения со школьницей

К 100 часам обязательных работ приговорили 18-летнего жителя Шипуновского района. Он признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

В сентябре 2020 года в одном из сел Шипуновского района молодой человек вступил в интимные отношения с 15-летней школьницей. Несмотря на то, что отношения происходили по взаимному согласию, они являются уголовно-наказуемым деянием.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на сто часов, сообщает СК по Алтайскому краю.

Шипуновский район

Алтайская правда