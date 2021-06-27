Горняк22: Полиция задержала молодого славгородца, совершившего интернет-мошенничество

Жительница Перми поблагодарила сотрудников полиции Славгорода за то, что они оперативно установили и задержали интернет-мошенника. Славгородец приобрел одежду и не расплатился.

Женщина в соцсетях продавала одежду. Ее товаром заинтересовался славгородец. Он решил приобрести зимний пуховик и спортивный костюм за 30 тысяч рублей. 19-летний молодой человек заверил, что оплатил покупку и прислал в подтверждение фотографию чека. Продавец поверила и отправила одежду по почте.

Однако, оказалось, что чек фальшивый.

На этом молодой человек не успокоился и попытался еще раз подобным способом приобрести спортивный костюм, сумку и несколько футболок. Но женщина уже обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность мошенника и изъяли у него похищенные вещи. Выяснилось, что он уже успел их значительно износить.

Возбуждено уголовное дело, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ведется следствие, подозреваемого проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Новости Славгорода

Алтайская правда