Горняк22: В Алтайском крае столкнулись легковой автомобиль и БТР

26 июня днем в Рубцовске произошло столкновение между легковым автомобилем и БТР.

Авария произошла на улице Р. Зорге. Судя по фото, опубликованным в паблике «Инцидент Рубцовск», легковой автомобиль въехал в левую заднюю часть бронетранспортера. По предварительным данным, техника делала поворот на перекрестке, и в нее въехала «Лада».

На месте ДТП работали сотрудники военной автоинспекции.

В результате аварии легковушка практически не пострадала. А БТР тем более. Однако они перекрыли всю проезжую часть, и автомобилистам пришлось искать пути объезда ДТП.

Фото: сообщество «Инцидент Рубцовск»

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Алтайская правда