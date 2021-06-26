ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Расследование дела бывшей замгубернатора Алтайского края завершено

Горняк22
9 часов Ago

Обвинительное заключение в отношении бывшего вице-губернатора Алтайского края Ирины Долговой утверждено и направлено в суд.

Следком и прокуратура Алтайского края сообщили, что завершено расследование и утверждено обвинительное заключение по делу бывшей вице-губернатора Алтайского края. Ей инкриминируют махинации с лекарствами.

Так, по данным следствия, осенью 2018 года обвиняемая незаконно обеспечила лекарственным препаратом стоимостью 200 тысяч рублей. В том же году она велела краевому унитарному предприятию «Аптеки Алтая» закупить лекарства с истекающим сроком годности на сумму около 1 млн рублей у ее знакомого. После этого препараты уценили и продали за суммы от 10 копеек до 10 рублей. Ущерб предприятия оценен в 107 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемая признала, на её имущество наложен арест в сумме более 5,5 млн рублей. Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Барнаула.

Барнаул 

Алтайская правда

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