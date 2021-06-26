ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле утверждено обвинительное заключение по факту падения ребенка в колодец

Горняк22
9 часов Ago

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о падении ребенка в колодец ливневой канализации. Оно было возбуждено в отношении должностного лица МБУ «Автодорстрой», допустившего халатность.

Сам инцидент произошел около восьми часов вечера 24 октября 2020 года. Девочка с бабушкой гуляли в парковой зоне на улице Аванесова. Она не заметила открытое отверстие колодца ливневой канализации и упала в него.

В результате падения ребенок получил серьезные травмы. Это закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Девочке причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал, сообщает прокуратура Алтайского края. После инцидента были установлены плиты перекрытия и чугунные люки.

Уголовное дело направлено в суд. Действия обвиняемого квалифицированы как халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Указанная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ либо лишения свободы сроком до 5 лет.

Барнаул 

Алтайская правда

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