Горняк22: Крупная партия героина перехвачена в Алтайском крае

33-летняя жительница Новосибирска взята с поличным в момент размещения в Барнауле закладок с героином.

Женщину поймали в Центральном районе, при ней обнаружилось 146 свертков с героином общей массой 80 граммов. Ещё 270 граммов нашлось на съёмной квартире злоумышленницы в Новосибирске. Также были изъяты электронные весы, упаковочный материал и пр.

Задержанная рассказала, что в январе прошлого года познакомилась с мужчиной, предложившим ей стать «закладчицей». Через интернет он отправил ей фотографию с указанием местонахождения оптовой партии в Новосибирске. Женщина забрала её, а впоследствии на такси приехала в Барнаул продавать.

Подозреваемая заключена под стражу, возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД по АК

Барнаул

Алтайская правда