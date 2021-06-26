Горняк22: Директора алтайской фирмы обвиняют в хищениях при ремонте школы

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК в отношении директора барнаульской строительной фирмы. Его подозревают в хищении денег при капитальном ремонте школы в Кулундинском районе.

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СКР по региону Елена Коновалова, летом 2018 года между строительной организацией и Златополинской средней общеобразовательной школой были заключены государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Директор предоставил заказчику фиктивные документы. В них виды, объемы и стоимость ремонтно-строительных работ были существенно завышены. В результате он похитил более 2,9 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по краю.

Кулундинский район

Алтайская правда