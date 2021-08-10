Чаще всего компании Алтайского края отказывают соискателям из-за неподходящей квалификации и навыков

10 августа 2021 года. Аналитики hh.ru и облачной CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) провели анализ активности рекрутеров в Talantix и выяснили самые распространенные критерии отказов работодателей в принятии на работу соискателей по итогам собеседований и причины несостоявшегося трудоустройства[1].

Алтайский край

Чаще всего работодатели Алтайского края отказывают соискателям в трудоустройстве из-за неподходящей квалификации и навыков (11,9%). Эту причину отказов чаще озвучивают соискателям, ищущим работу в спортивных клубах, салонах красоты, консультировании, а также юристам и рабочим.

На втором месте такая причина отказов какгостинг (невыход кандидата на связь или на работу даже после принятия оффера) – 31,7%. На третьем месте — контрофер (конкурирующее предложение от текущего работодателя), с ним связаны 10,1% ситуаций, когда не состоялся прием на работу. Чаще всего контрофер принимают ИТ-специалисты, бухгалтеры, финансисты, менеджеры по продажам, маркетологи и PR-менеджеры. Гостинг также наиболее распространен среди представителей этих же профессий.

На несоответствие зарплатных ожиданий кандидата предлагаемой вакансии пришлось всего 8,3% случаев, хотя именно завышенные зарплатные ожидания соискателей являются самой распространенной причиной отказов при приеме на работу в России — 1 место и 28,3%.

Реже всего, по данным Talantix, соискателям отказывают из-за несоответствия личных качеств кандидата корпоративной культуре (cultural & personal fit), на ее долю приходится 7,6%. Пол, возраст и национальность кандидата не оказывают существенного влияния на выбор работодателей Алтайского края.

Вся Россия

В I полугодии 2021 года причиной-лидером по количеству отказов в работе стали несоответствия зарплатных ожиданий соискателей предлагаемой вакансии (121,5 тыс. отказов или почти каждая третья причина отказа), отсутствие требуемых навыков и квалификации (91,3 тыс. или каждая пятая причина), а также несоответствие личных качеств соискателей корпоративной культуре (65,5 тыс. или каждая шестая причина). Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками – из-за пола, возраста, национальности – замыкают топ-10 самых распространенных причин.

Дефицит кадров и обострившаяся конкуренция за персонал подтверждаются положительной динамикой отказов от трудоустройства со стороны самих кандидатов. Так, число случаев принятия контроффера от своего текущего работодателя выросло почти в 1,5 раза во втором квартале по сравнению с первым, а случаи гостинга участились на 64%.

«Функционал облачной CRM Talantix позволяет рекрутерам отслеживать и комментировать с любым режимом видимости весь путь кандидата – от отклика до выхода на работу. Указание причины отказа кандидату – важный параметр не только для формирования кадрового резерва, но и ценный ресурс для анализа всей воронки найма компании, – отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix. – С одной стороны, есть отказы, основанные на профессиональном мнении HR-специалистов (например, несоответствие корпкультре или недостаточная квалификация, навыки), с другой – есть целая группа независящих от конкретного рекрутера причин отказов (например, несоответствие по зарплате, половозрастные критерии или проверка СБ). Регулярная аналитика причин отказов, которая выгружается в Talantix в пару кликов, позволяет и HR-подразделению, и бизнес-заказчикам в компании-работодателе своевременно определять «слабые места» в рекрутинге, видеть и регулировать баланс между действительно профессионально обоснованными отказами и теми, которые основаны на стереотипах того или иного участника процесса найма в компании. Особо отмечу, что рекрутеры, заинтересованные в качественном анализе своей работы, почти в 100% случаев при работе с кандидатом в Talantix, указывают реальную причину отказа».

«Совокупность целого ряда внешних факторов – от демографической ямы до пандемии – образовали на рынке труда ситуацию «идеального шторма», с наиболее сильным негативным эффектом на разбалансировку спроса и предложения, – говорит Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru. – В течение семи месяцев 2021 года подряд мы наблюдаем снижение конкуренции среди соискателей за рабочее место, которая в июле в среднем по рынку труда опустилась до четырех человек на одну вакансию, также фиксируем снижение таких показателей настроений соискателей как критичность трудоустройства, готовность уступать по зарплате и рост уверенности в поиске работы. Неудивительно, что в текущей ситуации такие причины несостоявшегося трудоустройства со стороны соискателей, как принятие контроффера и гостинг, занимают не только центральное положение в рейтинге, но, что самое неприятное для HR, имеют тенденцию к стремительному росту».

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О Talantix

Облачная CRM для рекрутинга Talantix запущена группой компаний HeadHunter в 2017 году и является HR-tech решением в HR-экосистеме hh.ru, помогающим компаниям-работодателям автоматизировать и оптимизировать процессы рекрутинга. Talantix представляет собой готовое технологическое решение для компаний из любых отраслей бизнеса с небольшим и средним объемом найма персонала. Talantix является первой российской CRM для рекрутинга, использующей технологии искусственного интеллекта для рекомендации и ранжирования наиболее подходящих кандидатов. Помимо полной интеграции с hh.ru, в Talantix реализован импорт резюме из крупнейших в РФ и мире ресурсов для поиска кандидатов.

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).