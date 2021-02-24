Бийск: Звуки Марса: NASA опубликовало звуки с поверхности марсохода

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Опубликованы первые звуки ветра на Марсе, записанные ровером Perseverance.

18 февраля марсоход NASA Perseverance совершил успешную посадку на Марс. На борту ровера было установлено два микрофона. Один из них должен был записывать звук при посадке, однако он не сработал. Но второй микрофон, который является частью научной камеры SuperCam, смог прислать первые записи звука с поверхности Марса, сообщает научный журнал «Cosmosos».

— На видео в первой части слышен звук, записанный с учетом шумов от самого марсохода, а во второй – «чистый», то есть те порывы ветра, которые были записаны на поверхности после развертывания научной мачты Perseverance, — говорится в сообщении.

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Также ведомство поделилось новыми цветными снимки от марсохода Perseverance.

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Бийский рабочий