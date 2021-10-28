ГОРНЯК22 28.10.2021
Алтайский край

Бийск: Звезды знают. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября 2021 года

Горняк22
5 часов Ago

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Космические светила будут поощрять оптимизм и стремление к позитиву. Звезды знают, что говорят!

28 октября энергозатраты всех Знаков Зодиака будут отличаться впечатляющими объёмами, поэтому необходимо на постоянной основе восполнять потраченное.

  • Овны, вы будете предрасположены к продвижению по карьерной лестнице.
  • Тельцы, 28 октября наберитесь терпения. Заметно понижается энергетический потенциал.
  • Близнецы, для вас грядущий день будет скуп на удачливость во всех сферах.
  • Раки, звезды отмечают у вас дефицит ярких эмоций и переживаемых вами впечатлений.
  • Львы, новый день отметит вас отгороженностью от всего и всех и застенчивостью.
  • Девы, вам рекомендуется избегать места массового скопления людей.
  • Весы, последний четверг октября сулит вам ощутимое содействие от сил свыше.
  • Скорпионы, 28 октября вы больше обычного будете стремиться к комфорту.
  • Стрельцы, ваше настроение будет меняться, а окружение потерпит определённую трансформацию.
  • Козероги, готовьтесь встречать гостей в своём доме с завидной регулярностью.
  • Водолеи, постарайтесь быть менее честолюбивы и снизьте темпы активных действий.
  • Рыбы, 28 октября вы, вероятно, окажетесь выбиты из колеи и обескуражены.

 

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18:45, 25.10.2021 837

 

Бийский рабочий

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