Бийск: Звезды знают. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября 2021 года
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Космические светила будут поощрять оптимизм и стремление к позитиву. Звезды знают, что говорят!
28 октября энергозатраты всех Знаков Зодиака будут отличаться впечатляющими объёмами, поэтому необходимо на постоянной основе восполнять потраченное.
- Овны, вы будете предрасположены к продвижению по карьерной лестнице.
- Тельцы, 28 октября наберитесь терпения. Заметно понижается энергетический потенциал.
- Близнецы, для вас грядущий день будет скуп на удачливость во всех сферах.
- Раки, звезды отмечают у вас дефицит ярких эмоций и переживаемых вами впечатлений.
- Львы, новый день отметит вас отгороженностью от всего и всех и застенчивостью.
- Девы, вам рекомендуется избегать места массового скопления людей.
- Весы, последний четверг октября сулит вам ощутимое содействие от сил свыше.
- Скорпионы, 28 октября вы больше обычного будете стремиться к комфорту.
- Стрельцы, ваше настроение будет меняться, а окружение потерпит определённую трансформацию.
- Козероги, готовьтесь встречать гостей в своём доме с завидной регулярностью.
- Водолеи, постарайтесь быть менее честолюбивы и снизьте темпы активных действий.
- Рыбы, 28 октября вы, вероятно, окажетесь выбиты из колеи и обескуражены.
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18:45, 25.10.2021 837