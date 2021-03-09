Бийск: Зрители Первого канала выберут, кто поедет на «Евровидение» в 2021 году

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Последнее слово останется за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения».

Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

8 марта в 20:00 на Первом канале начнется специальное праздничное шоу, которое будет идти в прямом эфире. В ходе него зрителям предложат поучаствовать в национальном отборе.

— Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс «Евровидение». Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители. Яркий пример – шведский «Мелодифестивален». В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения», — рассказал Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала.

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в Youtube за всю историю.

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18:20, 15.08.2020 1660

Бийский рабочий