Бийск: Зональный район увеличил размер выплат для молодых учителей

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Также предусмотрено предоставление компенсации аренды жилья из средств муниципального бюджета в размере 3 тыс. рублей ежемесячно.

Решение об увеличении с 2021 года размера выплаты, предоставляемой молодым специалистам при трудоустройстве в образовательные организации Зонального района до 50 тыс. рублей принято главой администрации Зонального района Татьяной Выставкиной.

— Сегодня «подъёмные» как одна из мер поддержки, позволяющая финансово поддержать молодого специалиста на начальном этапе карьеры, предоставляется на территории каждого муниципального образования Алтайского края, – говорит глава Зонального района. – Следует отметить, что за последние годы в Зональном районе сложился комплекс мер, направленных на формирование системы работы по привлечению молодых специалистов в образовательные организации и их закреплению на местах трудоустройства.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Зональном районе Алтайского края» на 2015 – 2021 годы молодым специалистам также предусмотрено предоставление компенсации аренды жилья из средств муниципального бюджета в размере 3 тыс. рублей ежемесячно.

— Маленькие сельские школы – хорошая площадка для отработки практических навыков выпускников, не имеющих опыта работы в школе. А предоставление компенсации арендной платы – неплохой вариант решения проблемы предоставления во временное пользование жилого помещения учителю в населенных пунктах, где отсутствует муниципальное жилье и нет собственного жилья, а специалист остро требуется, – отмечает председатель комитета по образованию администрации Зонального района Надежда Биткова.

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08:13, 21.02.2021 809

Бийский рабочий