Бийск: Золото и серебро привезли бийчане с крупного краевого турнира по боксу

0

В Рубцовске определи победителей и призёров открытого турнира по боксу.

Места на пьедестале почёта оспаривали и представители Бийска. Крупный краевой турнир собрал больше 100 боксеров. Помимо представителей Алтайского края приехали гости из Новосибирска, Омская, Иркутска и Казахстана.

На протяжении нескольких дней они определяли сильнейшего. Наш город представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3.

Ребята выступили очень достойно. Домой они привезли золото и серебро. Вторым стал Матвей Черных, первое место в своей весовой категории занял Анатолий Усманов. Победителей и призеров подготовили Владимир Мурачев и Сергей Вашурин.

В Алтайском крае запретят участие зрителей в спортивных мероприятиях

11:30, 02.11.2021 634

Бийский рабочий