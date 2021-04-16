Бийск: Зодиак не досчитался: в Бийске продают чучело козерога

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Интересный лот появился в бийской вкладке на сайте объявлений.

Информации о продаваемом товаре немного. В объявлении указано сухо: «Продается чучело. Козерог. В отличном состоянии, обработано».

Цена за голову «козерожки», а, судя по фото, представлена к продаже именно она, — 45 тыс. руб.

У продавца есть и другие схожие товары – чучела лося, косули, кабана.

Козерог в этой «компании», на самом деле, инородно не смотрится. Вопреки расхожему мнению, козероги водятся не только на звездном небе, но и на земле, в том числе и Алтайской. Зовутся либо ибексами, либо попроще – горными козлами.

Бийский рабочий