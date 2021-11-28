ГОРНЯК22 28.11.2021
Алтайский край

Бийск: «Зов ада»: что за южнокорейский сериал обогнал по популярности «Игру в кальмара»

Горняк22
3 часа Ago

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Южнокорейский сериал «Зов ада» стал самым популярным на Netflix

Южнокорейский мини-сериал «Зов ада» поднялся на первую строчку рейтинга популярных телешоу сервиса Netflix и возглавил рейтинги уже в более чем 80 странах. Сериал опередил по популярности картину «Игра в кальмара», побившую ранее многие рекорды просмотров.

В новом сериале события происходят в 2023 году. По всему миру происходит загадочный феномен — некоторые люди получают предсказание о своей смерти, и точно в назначенное время за ними приходят злобные существа и жестоко убивают.

Один из героев картины, потерявший несколько лет назад жену, полицейский. Он расследует случай подобного публичного убийства, когда выясняет, что его дочь-старшеклассница состоит в набирающей популярность религиозной организации «Новая правда», чей лидер считает происходящее божественным воздаянием.

Премьера сериала состоялась 19 ноября. Режиссер сериала Ён Сан‑хо — автор одного из лучших зомби‑хорроров «Поезд в Пусан». Сериал состоит из 6 эпизодов длительностью около 50 минут.

ГОРНЯК22 28.11.2021

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» побил рекорд «Игры престолов»

18:37, 13.11.2021 1052

 

Бийский рабочий

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