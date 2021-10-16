Бийск: Значок и 570 рублей: зачем на самом деле бийчане становятся донорами крови

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В очередной раз в Бийске побывал мобильный комплекс проекта «Стань донором. Спаси жизнь»

Мобильный комплекс, где каждый совершеннолетний желающий может стать донором, это не единственная возможность здесь и сейчас сдать кровь. Для этого у нас в городе есть постоянно действующий «Центр крови». Но это некое напоминание о том, что кому-то и где-то ваша помощь может быть крайне необходима. С учетом того, что собранная кровь проходит долгий путь проверок, то есть не сразу поступает к «потребителю», доноры нужны всегда.

На доброй мотивации

14 и 15 октября, традиционно, возле «Ривьеры» в Бийске работал мобильный комплекс. К участию в акции привлекли волонтеров, некоторые из которых стали уже не только постоянными помощниками, но и донорами.

Мария Стасюк, командир студенческого волонтерского отряда «Новый рубеж» от БТИ в этот раз работает в трейлере на перевязке людей. Донором и волонтером она стала три года назад, и привлекла к этому социально-значимому делу своих «бойцов»:

– Наши студенты идут сюда не из-за какой-то выгоды, денег, а на доброй мотивации, – говорит она. – Неважно, сколько ты заработаешь, главное, что ты помог.

Командир студотряда отмечает, что прошлые годы посещаемость была намного выше. Так, 14 октября в Бийске к мобильному комплексу на сдачу крови пришли 89 человек, и 15 октября примерно так же.

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– Люди из-за коронавируса беспокоятся, но у нас все стерильно – ребята в масках. Врачи и волонтеры в трейлере: в перчатках, масках, халатах и щитках.

Стать донором можно было даже решившись на это только здесь, уведев трейлер и прочитав брошюры, если взяли с собой паспорт. Все необходимое донорам выдается, они проходят экспресс-тест крови и, если все хорошо, то сдают кровь.

И тут опять про ковид

Врачи-трансфузиологи (трансфузиология – наука о переливании крови, прим.ред.) обязательно присутствуют на таких акциях. Каждый желающий, имеющий постоянную прописку, проверяется по электронной базе на наличие медотводов. Если все хорошо, человек допускается на осмотр к врачу.

Ольга Панкратова, заведующая отделением заготовки крови и комплектования донорских кадров филиала Алтайского краевого центр крови г. Бийска: – Берется общий анализ крови, где самый важный показатель – гемоглобин. Экспресс-методом также определяется группа крови. Вес у донора должен быть больше 50 кг, человек должен быть здоровым, не иметь хронических болезней. Если были сложные операции, или плохое зрение – мы тоже не допустим к сдаче крови.

Особое отношение теперь и к пункту «коронавирус». Если человек перенес пневмонию, то должен переждать до 180 суток, прежде чем стать донором. Если это была легкая форма либо средней степени тяжести, без пневмонии, то 30 суток.

– Пока так, если что-то поменяется, будем работать по-другому, – говорит Ольга Владимировна. – Вакцинация от ковида, кстати, также является временным противопоказанием, на 30 суток перерыв.

В первый день мероприятия работали также аниматоры Фото: Анна Дрозд

Сведения о том, болел донор ковидом или нет, в большинстве своем, на его совести. Но врачи говорят о том, что от них ничего не укроется.

– Если есть какое-то снижение иммунитета – это все равно будет выявлено в дальнейших анализах крови. И мы такую кровь утилизируем, – поясняет Ольга Панкратова.

Группы крови все важны

Все группы, любого резуса, нужны. Пациентов, нуждающихся в переливании, в Алтайском крае очень много. Это и новорожденные дети, беременные женщины, и те, кто перенес тяжелую операцию, и конечно же, больные лейкозом. За последние три года переливаний крови стало больше.

– Поэтому, у кого нет противопоказаний, кто здоров: обязательно приходите в доноры! Будем очень рады любой группе крови, – приглашает бийчан заведующая отделением «Центра крови».

Самой редкой по-прежнему считается четвертая отрицательная. Если попадаются пациенты, требующие массивного переливания, опытных доноров приглашают по телефону.

– Недавно я узнала, что даже есть приложение в телефоне, и ты можешь туда зайти, если ты донор, и посмотреть расширенный анализ своей крови, – рассказывает Мария Стасюк.

Стать донором может каждый здоровый человек Фото: Анна Сабанова

И напоминает про «бонусы» того, что человек становится донором.

Материальная компенсация – 570 рублей (выдается сразу)

Справка на отдых на два дня: их можно использовать сразу, или добавлять к отпуску.

Подарки от спонсоров: значки, брелки, браслеты, вода простая и газированная, сушки.

Радость от того, что даришь кому-то шанс на жизнь.

Чаще всего в доноры идут молодые люди: и здоровье у них покрепче, и небольшие подарки их привлекают. Развитое волонтерское движение в Бийске также дает свои плоды. Приятно смотреть, когда крепкий, красивый парень, после сдачи крови спешит на танцы:

Данил, 19 лет – Кровь я в третий раз сдаю, мне это легко дается. Минут пять полежал, все очень быстро. Так как ничего особенно тяжелого делать нельзя, воспользуюсь правом на отдых до вечера. У меня тренировка, занимаюсь русскими народными танцами в коллективе «Конфетти».

Дмитрий, студент Педагогического университета: – Я волонтер, нас спросили: кто желает стать донором? Я не боюсь сдавать кровь, поэтому сейчас пойду домой поем, а потом на учебу, потому что чувствую себя хорошо. Планирую и дальше сдавать. Денежное вознаграждение – хорошая мотивация для некоторых людей, особенно студентов. Но я бы приходил и так.

Сдал кровь – тебя поймают

Данил всегда находит время, чтобы сдать кровь Фото: Анна СабановаСамый главный бонус — хорошее дело Фото: Анна Сабанова

Более стойко сдачу крови переносят мужчины и парни. Девушки, особенно те, которые приходят впервые, могут разволноваться.

– Когда чувствуют обморок – это абсолютно нормально. Кровь оттекает от головного мозга, и у человека начинает кружиться голова, – говорит Мария Стасюк. – Когда я сдавала первый раз, у меня тоже такое было. Но в таком случае, мы быстренько сажаем человека, даем нашатырь, все на позитивной основе.

В самом фургоне работает пять медицинских работников и шесть волонтеров. На улице также человек 15 волонтеров. Все задачи распределены: парни выполняют функцию «ловцов»: если человек, выходя из трейлера, вдруг плохо себя чувствует, его поддерживают.

Андрей Попов, студент Бийского технологического института, как раз среди волонтеров-ловцов. «Улова», к счастью, за эти два дня немного:

– Когда люди выходят, мы им помогаем: руку подаем, плечо подставляем. Спрашиваем, все ли хорошо? Если кому-то плохо, он посидит на лавочке, выпьет воды. Моя помощь понадобилась девушке – ей стало плохо, подкосились ноги, но мы ее, конечно, поймали. Посадили, дали понюхать нашатырь, оклемалась и благополучно пошла домой.

"Джентельменство" тут не при чем — сдающим кровь обязательно нужна помощь Фото: Анна Сабанова

Ярослава Давыдова, куратор мероприятия, рассказала «БР», что обучение волонтеров на акцию проводится один-два дня. Им объясняют, как именно помогать людям, что делать в трейлере.

– Люди, которые сегодня только заинтересовались сдачей крови, могут в последующем, решившись, прийти в Центр крови, – напоминает она.

Важнее, чем кажется: в Бийск прибыл мобильный комплекс переливания крови

15:12, 01.04.2021 5706

Бийский рабочий