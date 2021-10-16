Бийск: Значок и 570 рублей: зачем на самом деле бийчане становятся донорами крови
4
В очередной раз в Бийске побывал мобильный комплекс проекта «Стань донором. Спаси жизнь»
Мобильный комплекс, где каждый совершеннолетний желающий может стать донором, это не единственная возможность здесь и сейчас сдать кровь. Для этого у нас в городе есть постоянно действующий «Центр крови». Но это некое напоминание о том, что кому-то и где-то ваша помощь может быть крайне необходима. С учетом того, что собранная кровь проходит долгий путь проверок, то есть не сразу поступает к «потребителю», доноры нужны всегда.
На доброй мотивации
14 и 15 октября, традиционно, возле «Ривьеры» в Бийске работал мобильный комплекс. К участию в акции привлекли волонтеров, некоторые из которых стали уже не только постоянными помощниками, но и донорами.
Мария Стасюк, командир студенческого волонтерского отряда «Новый рубеж» от БТИ в этот раз работает в трейлере на перевязке людей. Донором и волонтером она стала три года назад, и привлекла к этому социально-значимому делу своих «бойцов»:
– Наши студенты идут сюда не из-за какой-то выгоды, денег, а на доброй мотивации, – говорит она. – Неважно, сколько ты заработаешь, главное, что ты помог.
Командир студотряда отмечает, что прошлые годы посещаемость была намного выше. Так, 14 октября в Бийске к мобильному комплексу на сдачу крови пришли 89 человек, и 15 октября примерно так же.
1 из 22
– Люди из-за коронавируса беспокоятся, но у нас все стерильно – ребята в масках. Врачи и волонтеры в трейлере: в перчатках, масках, халатах и щитках.
Стать донором можно было даже решившись на это только здесь, уведев трейлер и прочитав брошюры, если взяли с собой паспорт. Все необходимое донорам выдается, они проходят экспресс-тест крови и, если все хорошо, то сдают кровь.
И тут опять про ковид
Врачи-трансфузиологи (трансфузиология – наука о переливании крови, прим.ред.) обязательно присутствуют на таких акциях. Каждый желающий, имеющий постоянную прописку, проверяется по электронной базе на наличие медотводов. Если все хорошо, человек допускается на осмотр к врачу.
Ольга Панкратова, заведующая отделением заготовки крови и комплектования донорских кадров филиала Алтайского краевого центр крови г. Бийска:
– Берется общий анализ крови, где самый важный показатель – гемоглобин. Экспресс-методом также определяется группа крови. Вес у донора должен быть больше 50 кг, человек должен быть здоровым, не иметь хронических болезней. Если были сложные операции, или плохое зрение – мы тоже не допустим к сдаче крови.
Особое отношение теперь и к пункту «коронавирус». Если человек перенес пневмонию, то должен переждать до 180 суток, прежде чем стать донором. Если это была легкая форма либо средней степени тяжести, без пневмонии, то 30 суток.В первый день мероприятия работали также аниматоры Фото: Анна Дрозд
– Пока так, если что-то поменяется, будем работать по-другому, – говорит Ольга Владимировна. – Вакцинация от ковида, кстати, также является временным противопоказанием, на 30 суток перерыв.
Сведения о том, болел донор ковидом или нет, в большинстве своем, на его совести. Но врачи говорят о том, что от них ничего не укроется.
– Если есть какое-то снижение иммунитета – это все равно будет выявлено в дальнейших анализах крови. И мы такую кровь утилизируем, – поясняет Ольга Панкратова.
Группы крови все важны
Все группы, любого резуса, нужны. Пациентов, нуждающихся в переливании, в Алтайском крае очень много. Это и новорожденные дети, беременные женщины, и те, кто перенес тяжелую операцию, и конечно же, больные лейкозом. За последние три года переливаний крови стало больше.
– Поэтому, у кого нет противопоказаний, кто здоров: обязательно приходите в доноры! Будем очень рады любой группе крови, – приглашает бийчан заведующая отделением «Центра крови».
Самой редкой по-прежнему считается четвертая отрицательная. Если попадаются пациенты, требующие массивного переливания, опытных доноров приглашают по телефону.
Стать донором может каждый здоровый человек Фото: Анна Сабанова
– Недавно я узнала, что даже есть приложение в телефоне, и ты можешь туда зайти, если ты донор, и посмотреть расширенный анализ своей крови, – рассказывает Мария Стасюк.
И напоминает про «бонусы» того, что человек становится донором.
- Материальная компенсация – 570 рублей (выдается сразу)
- Справка на отдых на два дня: их можно использовать сразу, или добавлять к отпуску.
- Подарки от спонсоров: значки, брелки, браслеты, вода простая и газированная, сушки.
- Радость от того, что даришь кому-то шанс на жизнь.
Чаще всего в доноры идут молодые люди: и здоровье у них покрепче, и небольшие подарки их привлекают. Развитое волонтерское движение в Бийске также дает свои плоды. Приятно смотреть, когда крепкий, красивый парень, после сдачи крови спешит на танцы:Данил всегда находит время, чтобы сдать кровь Фото: Анна Сабанова
Самый главный бонус — хорошее дело Фото: Анна Сабанова
Данил, 19 лет
– Кровь я в третий раз сдаю, мне это легко дается. Минут пять полежал, все очень быстро. Так как ничего особенно тяжелого делать нельзя, воспользуюсь правом на отдых до вечера. У меня тренировка, занимаюсь русскими народными танцами в коллективе «Конфетти».
Дмитрий, студент Педагогического университета:
– Я волонтер, нас спросили: кто желает стать донором? Я не боюсь сдавать кровь, поэтому сейчас пойду домой поем, а потом на учебу, потому что чувствую себя хорошо. Планирую и дальше сдавать. Денежное вознаграждение – хорошая мотивация для некоторых людей, особенно студентов. Но я бы приходил и так.
Сдал кровь – тебя поймают
Более стойко сдачу крови переносят мужчины и парни. Девушки, особенно те, которые приходят впервые, могут разволноваться.
– Когда чувствуют обморок – это абсолютно нормально. Кровь оттекает от головного мозга, и у человека начинает кружиться голова, – говорит Мария Стасюк. – Когда я сдавала первый раз, у меня тоже такое было. Но в таком случае, мы быстренько сажаем человека, даем нашатырь, все на позитивной основе.
В самом фургоне работает пять медицинских работников и шесть волонтеров. На улице также человек 15 волонтеров. Все задачи распределены: парни выполняют функцию «ловцов»: если человек, выходя из трейлера, вдруг плохо себя чувствует, его поддерживают.
Андрей Попов, студент Бийского технологического института, как раз среди волонтеров-ловцов. «Улова», к счастью, за эти два дня немного:"Джентельменство" тут не при чем — сдающим кровь обязательно нужна помощь Фото: Анна Сабанова
– Когда люди выходят, мы им помогаем: руку подаем, плечо подставляем. Спрашиваем, все ли хорошо? Если кому-то плохо, он посидит на лавочке, выпьет воды. Моя помощь понадобилась девушке – ей стало плохо, подкосились ноги, но мы ее, конечно, поймали. Посадили, дали понюхать нашатырь, оклемалась и благополучно пошла домой.
Ярослава Давыдова, куратор мероприятия, рассказала «БР», что обучение волонтеров на акцию проводится один-два дня. Им объясняют, как именно помогать людям, что делать в трейлере.
– Люди, которые сегодня только заинтересовались сдачей крови, могут в последующем, решившись, прийти в Центр крови, – напоминает она.
Важнее, чем кажется: в Бийск прибыл мобильный комплекс переливания крови
15:12, 01.04.2021 5706