Бийск: Знаменитые бийские коты появились на стене в поселке Льнокомбината

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Художник Иван Усольцев вместе со студентами и детьми разрисовал невзрачную стену в сквере Льнокомбината

Неприглядная стена на Льнокомбинате стала яркой и милой, благодаря нанесенному рисунку. Известные бийские коты Ивана Усольцева теперь будут жить и здесь.

Эта стена находится неподалеку от сквера на Льнокомбинате. Ее благоустройством занялся художник Иван Усольцев, некогда живший в этом районе, а помогают ему в этом студенты бийских вузов. Такая идея возникла совместно с администрацией города. Рисунок получился ярким и позитивным.

Посетителей парка теперь радуют причудливые коты — они расписаны во всю длину стены. Площадь изображения — порядка 250 квадратных метров.

Кроме того, художник уверен, что оранжевый фон сам по себе несет солнечную энергию. Работа над проектом будет проходить еще пару дней. Однако многие бийчане уже довольны результатом – получилось ярко и позитивно.

Бийский художник расписывает стены цеха Бийского Котельного Завода

08:21, 06.10.2021 2130

Бийский рабочий