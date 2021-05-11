Бийск: Злоумышленники в День Победы атаковали сайт «Бессмертного полка»

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В День Победы организаторы онлайн-шествия «Бессмертный полк» пресекли попытки публикации на сайте портретов нацистских преступников.

Организаторы онлайн-шествия «Бессмертный полк» рассказали, что 9 мая зафиксировали на сайте массовые DDoS— и веб-атаки. В связи с необходимостью восстановить работу ресурса был временно ограничен его функционал.

В связи руководители проекта принесли извинения за приостановку работы личных кабинетов участников онлайн-шествия и функции поиска героев в строю Бессмертного полка. Они отметили, что это было вынужденное решение.

Кроме того, организаторы рассказали, что неизвестные пытались разместить портреты нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк». Модераторы акции «Бессмертный полк» пресекли эти попытки, а данные о случившемся уже переданы в Следственный комитет РФ.

Напомним, что праздничное шествие в онлайн-формате началось 9 мая во всех регионах РФ. По словам организаторов, всего было получено порядка 5 млн. анкет для участия в патриотическом проекте.

Бийский рабочий