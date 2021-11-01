Бийск: Зима пришла в Новосибирск и на юг Алтайского края

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31 октября жители Новосибирска и Змеиногорска проснулись в снежной сказке

Снежная метель в Новосибирске засыпала весь город, обильный снегопад не помешал жителям отправиться на прогулки и пробежки, а также горожане пытались слепить первых снеговиков. Метель в столице Сибири продолжается весь день воскресенья. Синоптики обещают порывы ветра и продолжение снегопада.

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Юг Алтайского края также оказался в плену снежного циклона – жители Змеиногорска сегодня проснулись утром в совершенно изменившемся городе. Автомобилистов предупреждают о плохих погодных условиях в Змеиногорском районе.

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Кроме того, снегопад выпал и в некоторых районах Республики Алтай.

А вот в большинстве районов Алтайского края пока тепло, в Барнауле – сильные дожди, ветер, в Бийске – тоже ветер, но осадков уже не так много.

Напомним, синоптики предупреждают об усилении ветра и постепенно похолодании, а также гололедных явлениях, осадках в виде дождя и мокрого снега.

Снег и морозы: какой будет погода в Алтайском крае на неделе с 1 по 7 ноября

06:17, 31.10.2021 6552

Бийский рабочий