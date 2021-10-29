Бийск: Зима близко: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 29 по 31 октября

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В крае заметно похолодает, местами пройдет снег.

Пятница, 29 октября

В пятницу, 29 октября температура воздуха в Алтайском крае составит +7,+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью похолодает до -2,+3 градусов. В северо-западных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. На дорогах также местами гололедица, предупреждают синоптики. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 13 м/с.

Суббота, 30 октября

Выходные начнутся с похолодания. В субботу воздух прогреется лишь до +3,+8 градусов. На большей части территории края прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 13 м/с.

Ночью температура опустится до -1,+4 градусов. Местами по востоку небольшие осадки в виде дождя и снега, местами гололедные явления.

Воскресенье, 31 октября

Дневная температура составит +5,+10 градусов. На большей части территории ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 11-16 м/с, местами порывы до 23 м/с.

До -15 градусов мороза ожидается в Алтайском крае на ноябрьские выходные

06:00, 28.10.2021 2032

Бийский рабочий