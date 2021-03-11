Бийск: Зима не сдается: в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия

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11 и 12 марта порывы ветра в регионе усилятся до 17-22 метров в секунду.

Специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые сложатся в регионе 11 и 12 марта.

Ожидается усиление ветра местами до 17-22 метров в секунду, снег, местами мокрый, метели, на дорогах сильная гололедица. Возможно налипание мокрого снега. 12 марта по югу возможен сильный снег, снежные заносы, а также похолодание.

В этих условиях в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю призвали жителей региона к осторожности и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности.

При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с противотуманками, не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги. Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

В ведомстве подчеркнули, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается в шесть — восемь раз. Водителям и пешеходам стоит быть крайне осторожными. Также гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Снег и ветер: алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в марте

09:53, 09.03.2021 8723

Бийский рабочий