Бийск: Земфира выпустила новую песню и клип к ней

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Героем анимационного клипа стал персонаж мобильной игры-головоломки.

Певица Земфира выпустила новый клип на песню «Остин». Главным героем анимационного видео стал дворецкий Остин из игры Homescapes. Клип был опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

В видео персонаж игры видит кошмарные картины: его дом рушится, вещи горят, все над чем он трудился годами теряет смысл. В песне же Земфира приглашает Остина к себе в гости. В финале клипа герой просыпается и оказывается в игре, в своем целом особняке.

Выбор этой темы для песни и клипа певица объяснила тем, что любит поиграть в успокаивающие игры, типа «три в ряд». Но история героя игры про Остина смогла затронуть ее чувства, вывести из-себя своей упорядоченностью, а самого героя звезда назвала «непременным персонажем в своей жизни».

Это первый сингл с седьмого альбома Земфиры, который давно ждут поклонники певицы, не выпускавшей больших студийных работ с 2013 года. За сутки клин собрал более полумиллиона просмотров.

Бийский рабочий