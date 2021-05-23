Бийск: Землетрясение произошло 22 мая в 240 км от Горно-Алтайска

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Магнитуда толчков составила 3,3 балла.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщает о подземном толчке, зафиксированном в 239 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска. Он произошел в 6:19 утра, 22 мая.

Магнитуда толчков составила 3,3 балла. Эпицентр землетрясения находился в 75 км западнее поселка Кош-Агач, там магнитуда толчков составила 3,8 балла. Землетрясение в четыре балла считается умеренным.

Сообщается, что эпицентр землетрясения пришелся на очаг сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет.

Бийский рабочий