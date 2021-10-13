Бийск: Зебра в луже: в Бийске во время дождя затапливает пешеходные переходы

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Бийчане спрашивают: когда решат вопрос с пешеходными переходами, которые постоянно в дождливую погоду находятся в воде?

Невозможность перейти дорогу в положенном месте делает бийчан настоящими хулиганами. Но перебегать в неположенном месте могут не многие, да и не все автомобилисты уступают пешеходам. Даже когда видят, что те вынужденно обходят лужи. Вот и приходится мочить ноги. При этом, кто-то только идет на остановку, и соответственно, человеку еще только предстоит ехать на учебу, работу, в больницу.

Дети часто не задумываясь, топают по лужам, в результате чего сидят в школе с мокрыми ногами.

Проблема общегородская: если в некоторых местах люди уже привыкли, что у них «бесплатное море», и протоптали другие пути обхода, а то и вовсе ходят по «лежачим полицейским». Другие не хотят мириться.

– У диагностического центра «Мать и дитя» что до ремонта дороги, что после, пешеходный переход в воде, – пишут в группе @biysk. – У дорожных строителей, видимо, нивелира нет, или они вообще не знают, для чего нужен этот прибор. – Иртышская, 32. И в дожди, и в межсезонье, когда тает снег – большая лужа. Да еще упирается в кирпичный забор. Для кого сделали? Хотя через 20 метров очень удобное место для перехода. – У первой школы то же самое, видимо, такая технология, – иронизируют бийчане.

В то же время пешеходы понимают, что поднимать дорожное полотно в местах переходов невозможно: получатся «американские горки». Да и, в таком случае, вода все равно будет скапливаться. Обычно совсем рядом с «зебрами» располагаются колодцы, чтобы вода уходила со значимой дорожной разметки.

На светофоре время перехода через зебру с лужами еще и ограничено

Изначально проложенная дорога должна быть хорошо продумана, чтобы пользоваться ею было комфортно и пешеходам, и водителям. В дождливую погоду последним часто не хватает этики: если нестись на скорости, то можно окатить грязной водой детей и взрослых, с ног до головы. Ливневки пока что не справляются даже с небольшим дождем, поэтому предполагать, что же будет в случае ливня – даже не хочется.

У некоторых нет другого выхода, как брести по луже

Что могут сделать горожане, если лужа мешает переходить дорогу, или, как в случае некоторых тротуаров, вообще лишает возможности им пользоваться? Например, на пер.Дружный школьники всегда идут по автомобильной дороге, потому что пешеходная залита водой и грязью.

Тротуар по пер.Дружный в дождь и грязь становится непроходимым

Во-первых, лужу фотографируем, чтобы был доказанный факт ее существования. Отправляем письмо с описанием проблемы и фото в городское управление по благоустройству. А пока привыкаем, как и некоторые жители Бийска носить не городскую обувь: галоши, резиновые сапоги, или же популярные сейчас силиконовые чехлы на ботинки.

«Проклятое место»: лужа на АБ не ушла и после дополнительных работ дорожников

08:22, 12.10.2021 1346

Бийский рабочий