Бийск: Завалит снегом: какая погода будет в Бийске на неделе с 15 по 21 ноября
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Предстоящая неделя будет максимально снежной
Снег синоптики обещали Бийску еще в субботу, 13 октября. Осадков в этот день горожане так и не дождались, но погода понемногу начала меняться.
Если на выходных прогнозы сообщали лишь о небольшом снеге, то в понедельник, 15 ноября синоптики обещают настоящий снегопад. Днем температура воздуха составит 0 градусов, ночью -1,-3 градуса.
Во вторник, 16 ноября также ожидается небольшой снег в течение всего дня. С этого дня в городе начнет становиться холоднее. Во вторник днем — до — 2 градусов, ночью — до — 4 градусов.
Также -2 градуса покажут термометры и днем в среду, 17 ноября. В этот день горожан вновь ждут снегопады. Особенно обильными осадки будут вечером, прогнозируют синоптики. Ночью ожидается до -4 градусов.
В четверг, 18 ноября -4 градуса будет уже днем. Снег продолжит идти. Ночью похолодает до -8 градусов.
К пятнице похолодание достигнет пика. 19 ноября днем в Бийске температура воздуха составит -9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. В прогнозе по прежнему стоит снежинка.
К выходным снег должен прекратится, а в городе немного потеплеет. В субботу и воскресенье днем ожидается около -6 градусов, при этом ночью возможно похолодание до -12 градусов. Пасмурно, без осадков.
Череда снежных циклонов: всю неделю в Алтайском крае будут идти осадки
06:29, 13.11.2021 4561