Бийск: Затороопасные участки Бии взорвут силами Министерства обороны

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Взрывные работы на них будут проведены в конце марта.

24 марта, в Тальменском районе прошел смотр готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и выездное заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба Алтайского правительства.

В ходе заседания губернатор региона Виктор Томенко сообщил, что в ближайшее время на затороопасных участках рек Алтайского края проведут взрывные работы. Это должно помочь избежать образования ледовых заторов и подтопления территории из-за них.

Сообщается, что в настоящее время большую опасность представляют крупные ледовые затороопасные участки на реках Бия и Чарыш. Взрывные работы на них будут проведены силами Министерства обороны в конце марта — примерно с 25 марта по 2 апреля.

— Я обратился к командованию Центрального военного округа с просьбой оказать содействие Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю в проведении этих работ, — сказал Виктор Томенко.

Отметим, что ранее взрывать лет на Бии в этом году не планировали. Предполагалось, что на опасных участках реки проведут бурение льда в шахматном порядке.

Взрывать лед на Бии в этом году не будут

14:36, 04.03.2021 1196

Бийский рабочий