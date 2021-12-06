Бийск: Застекленный балкон и лоджия будут стоить россиянам 5000 рублей

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С 1 марта в России начнут штрафовать за несогласованное остекление балкона

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, за самовольную обшивку или остекление балкона, в России будут предусмотрены штрафы, пишет Lenta.ru.

Речь идет не только об установке окон на личных балконах граждан, но и об обшивке сайдингом внешней части лоджии. Подразумевается, что смена облика балкона будет входить в так называемый технический паспорт дома как один из элементов оформления фасада здания. Если же владелец квартиры захочет внести изменения, ему придется получить специальное разрешение.

С 1 марта 2022 года корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях. В документе будет необходимо указать целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы, кроме того придется произвести и расчет нагрузки на перекрытия. Помимо этого, получить разрешение на остекление или обшивку сайдингом потребуется и в пожарном надзоре.

Только после этого жилищная инспекция решит, можно ли приступать к ремонту. В противном случае гражданину выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей и демонтируют уже установленные элементы.

Вместе с тем пока не понятно, как следует действовать тем, кто уже остеклил балкон без предварительного уведомления или купил вторичное жилье, в котором произведены соответствующие изменения.

Плюс квадратные метры: зачем бийчане пристраивают балконы

12:42, 22.09.2021 2842

Бийский рабочий