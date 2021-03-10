Бийск: Зарплата в Алтайском крае за 2020 год выросла на 7,2%

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Темп роста среднемесячной заработной платы по краю превышает среднероссийский показатель.

В региональном управлении по труду и занятости населения сообщили, что по итогам 2020 года по показателям заработной платы в крае сложилась положительная динамика.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата увеличилась на 7,2 % и составила 29983 рубля, в том числе в декабре 2020 года она превысила 38,7 тыс. рублей, — отчитались в ведомстве.

Так же в управлении отметили, что темп роста среднемесячной заработной платы по краю (107,2 %) превышает среднероссийский показатель (106,7 %).

Более чем на 10,0% выросла заработная плата в организациях растениеводства и животноводства, охоты и предоставлении услуг в этих областях, лесоводства и лесозаготовок, производства резиновых и пластмассовых изделий, деятельности транспорта (автомобильного грузового и воздушного), почтовой связи и курьерской деятельности, по операциям с недвижимым имуществом, а также в образовании, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг.

— Стабильно растет заработная плата в организациях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, где работает более 121,3 тысяч человек или 21,3 % от среднесписочной численности работников по краю. В декабре 2020 года заработная плата здесь достигла 27,8 тыс. рублей и 25,6 тыс. рублей соответственно, — отметили в управлении по труду и занятости населения.

В отраслях социальной сферы по итогам 2020 года размеры среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и темпы роста составили: в области здравоохранения и социальных услуг – 32668 рублей (112,3 %), в образовании – 25923 рубля (110,1 %), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 24797 рублей (106,2 %).

Бийский рабочий