Бийск: Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

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Новая вакцина разработана на основе целого инактивированного коронавируса.

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 «КовиВак». Этот препарат был создан в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава кабмина, первые дозы препарата в размере 127 тысяч поступят в гражданский оборот уже в середине марта. Также планируется вывести вакцину на международные рынки.

Новая вакцина отличается от первых двух по виду. В отличии от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» она разработана на основе целого инактивированного коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

— «КовиВак» будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома, — считает директор Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

Клинические испытания вакцины начались в начале октября и пока не показали нежелательных проявлений. Скоро завершится вторая фаза испытаний, после чего тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. Расширить показания к применению могут после второй фазы испытаний с добровольцами старше 60 лет и участниками той же возрастной группы с сопутствующими заболеваниями.

Бийский рабочий