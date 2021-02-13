Бийск: Запасы угля на Бийской ТЭЦ превышают нормативы • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Запасы угля на Бийской ТЭЦ превышают нормативы

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

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В феврале в котлах станции за сутки сжигают в среднем четыре тысячи тонн угля.

На угольных складах барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска, находящихся в зоне ответственности Сибирской генерирующей компании, уже сейчас хранится топливо в количестве, превышающем установленные нормативы от двух раз. Суммарный запас твердого топлива составляет 419 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края отметили: на каждой станции СГК запасы угля и нормативы разные. Это зависит от количества потребителей, получающих от нее тепло и горячую воду, электрической нагрузки, состава оборудования, удаленности угольного месторождения, транспортных развязок и многих других факторов.

На Бийской ТЭЦ запасы угля также превышают нормативные значения — 96 тысяч тонн. Норматив для станции в феврале установлен в объеме 44 тысячи тонн. В феврале в котлах станции за сутки сжигают в среднем четыре тысячи тонн угля.

Запасы угля на Бийской ТЭЦ превышают нормативы1

В районе Заречья в Бийске вместо двух старых появится новая модульная котельная

12:14, 11.02.2021 1183

 

Бийский рабочий

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