Бийск: Запрет на торговлю «домашним» мясом в Алтайском крае временно отложили

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Управление ветеринарии перенесло срок запрета на подворный забой скота.

Срок запрета оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при убое животных на подворьях перенесен на 10 ноября. Об этом сообщает телеграмм-канал «Алтайские крайности».

Сообщается, что перенос связан с «неисполнением писем». Решение вопроса о дальнейшем продлении срока запрета будет рассмотрено на заседании межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Алтайского края.

Отметим, что это уже не первый перенос сроков данного запрета. Принять его собирались еще в апреле, однако позже отложили до октября. Теперь же решение вопроса вновь откладывается.

Ранее «БР» сообщал, что предприниматели региона обеспокоены данным запретом. Дело в том, что специализированные бойни есть далеко не везде. Аграрии предупреждали, что в случае принятия запрета в крае может возникнуть дефицит мяса.

В Алтайском крае запретили продавать на рынках «домашнее» мясо

11:43, 05.10.2021 5617

Бийский рабочий