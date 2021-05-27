Бийск: Замуж невтерпеж: на Алтае спрос на свадебные платья превысил доковидный уровень

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Рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания восстанавливается после пандемии.

Спрос на платья и другие аксессуары для невест растет по отношению к 2019 году. К такому выводу пришли аналитики «Авито».

В 2020 году рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания весной значительно просел. ЗАГСы продолжительное время не работали, и около 70% запланированных свадеб было перенесено. В 2021 году россияне, похоже, решили наверстать упущенное. То ли в целях экономии, то ли по другим причинам, многие выбирают вещи бу.

На сайтах объявлений на Алтае свадебное платье можно приобрести в среднем за 6 тыс. руб., фату — за 5 тыс. руб, а свадебный букет — за 800 руб.

Спрос на товары для свадьбы в целом по России оказался на 36% выше, чем в 2019 году. Правда, на Алтае показатель спроса на свадебную атрибутику вырос чуть меньше — на 22%.

Бийский рабочий