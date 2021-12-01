ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Заледеневший город: Бийск из-за непогоды превратился в большой каток

Горняк22
14 часов Ago

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В разных частях города, а также на трассе образовалось скользкое или бугристое ледовое покрытие

Пескосоль, даже в достаточно больших количествах, не всегда справляется с устранением сколького покрытия. Горожане стараются ходить очень осторожно. Потому что недавно растаявшее, пусть и небольшое количество снега, превратилось в опасный и скользкий лёд. Каток, который залила сама природа, мешает и пешеходам, и автомобилистам.

  • – Обледеневшие тротуары по всей ул. Севастопольская, выезды со второстепенных и пешеходные переходы не убраны от слова совсем, – сообщают бийчане в группе incident_22.
  • — Ждал, что уберут, прошло три дня, на машине не выехать. Дорожники не работают.
  • – Подъезд к дому на Мерлина,13 со стороны трамвайки – вообще ужас. Там такие колеи ледяные! И это ещё зима не началась.
  • – Эти ледяные глыбы даже лопатой не сдвинуть.
Растаявшие лужи за ночь застыли, и превратились в каток1 Растаявшие лужи за ночь застыли, и превратились в каток Фото: Сергей Кулыгин

  • – Да это только начало. Скоро зима, снег навалит! Мэр с воодушевлением говорил, что техники много уже есть и ещё будет! Ждём.
  • – Протопчут. А там, гляди, через полгода и само растает.

Напомним, что за обработку песочной смесью придомовой территории отвечает ТСЖ или УК. А предприниматели – за территорию возле магазина. Часто бийчане и сами создают условия для своей безопасности и безопасности прохожих: делают ледовые ступеньки, посыпают их и дорожки песком. Бабушки следят за качеством очистки крыльца, и не жалеют соли.

– У нас на Зелёном клину то же самое, все во льду, – рассказывает Наталья. – На Стахановской сегодня с внуком не могли спуститься на пешеходную дорожку. Эти бордюры мало того, что высокие, так ещё и обледенелые. Пришлось вернуться и пробежать по дороге, пока не было машин. Просто ужас. Хоть бы отдолбили лёд, где пешеходы ходят. И так с переломами рук и ног пациентов хватает в больницах.

Как сообщает городская администрация, за последние сутки в городе на обслуживании дорог и тротуаров работали 41 единица техники, 63 человека:

– Коммунальные службы, по-прежнему, пристальное внимание уделяли и уделяют борьбе с гололедом на дорогах и тротуарах нашего города. Всего за сутки рассыпано более 50-ти тонн песко-соляной смеси. Кроме того, службы посыпают трамвайные и автобусные остановки для снижения скольжения в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Заледеневший город: Бийск из-за непогоды превратился в большой каток2

Песка и техники хватит: этой зимой в Бийске дорожники активно взялись за работу

10:49, 17.11.2021 1177

 

Бийский рабочий

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