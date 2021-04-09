Бийск: Закрытый в Бийске несколько лет назад тоннель может быть восстановлен

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Технические специалисты ОАО «РЖД» обследуют состояние тоннеля на улице Трофимова.

Об этом сегодня, на заседании Общественной палаты Бийска сообщил глава города Александр Студеникин.

– По тоннелю между Угольной и Трофимова уже принято решение, подписан протокол с соответствующего совещания, — пояснил глава. — После прохождения паводковых вод, технические специалисты ОАО «РЖД» обследуют его состояние. Пока мы будем решать вопрос его дальнейшего благоустройства для проезда легкового транспорта.

По словам Александра Петровича, в первую очередь будет проведена работа по установке защитной сетки: «чтобы там ничего не сыпалось».

Напомним, тоннель был перекрыт 3 июня 2019 года, в связи с тем, что он не предназначен для движения автомобилей, и должен был использоваться для пропуска талых вод. Когда же через него было налажено очень активное автомобильное движение, и все меры безопасности были нарушены, владелец пропускного канала (ОАО «Российские железные дороги») принял решение его закрыть.

Тоннель на улице Трофимова в Бийске закрыт с 3 июня

11:06, 03.06.2019 3361

Бийский рабочий